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Ekonomi Akaryakıt zamlarından sonra çok kötü bir haber daha! Yüzde 60 oranında zam...
Ekonomi

Akaryakıt zamlarından sonra çok kötü bir haber daha! Yüzde 60 oranında zam...

Küresel gelişmelerin ardından artan akaryakıt fiyatları durmak bilmezken araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bu kez Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne bir zammın gelebileceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 08:17:00 - 2022-10-21 08:19:26
Akaryakıt zamlarından sonra çok kötü bir haber daha! Yüzde 60 oranında zam...

Akaryakıt fiyatlarından sonra vergiler de araç sahiplerinin belini bükecek. Yeni yılda Motorlu Taşıtla Vergisi'ne (MTV) en az yüzde 60 zam yolda. 2022 yılında 2 bin 746 TL MTV ödeyen bir kişinin yeni yılda ödeyeceği miktar 4 bin 493 TL olacak. 

Dolar kurundaki yaşanan artış ve küresel gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini kara kara düşündürürken bir kötü haber de Motorlu Taşıtla Vergisi'nden (MTV) geldi. 2023 bütçesindeki rakamlara göre MTV'ye yüzde 60 zam yapılabileceği öne sürüldü.

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam yolda... 2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtla Vergisi'nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL idi. 2023'te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL. Bu rakamlara göre MTV geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV'nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor.

2 katı ödenebilir

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl bu artışın rekor olduğunu ifade etti. Bingöl, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır " dedi.

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