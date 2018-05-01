Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akaryakıt zamları 2. ele vurdu

İkinci el otomobil fiyatlarının yüzde 20’ye varan artış yaşamasına akaryakıt zamları da eklenince pazarlar boş kaldı.

01 Mayıs 2018 Salı 11:42
Akaryakıt zamları 2. ele vurdu

Bursa’da bahar mevsimine rağmen ikinci el oto pazarına beklenen hareketlilik gelmedi. Havaların ısınmasıyla birlikte satışların artmasını bekleyen satıcılar ve kendilerine uygun otomobil bulmak için pazarın yolunu tutanlar geri döndüler.

İkinci el otomobil satanlar geçtiğimiz yıl bu aylarda sattıkları otomobillerin yarısını bugünlerde zor sattıklarını belirtiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte biranda 5-6 bin lira artan fiyatlara birde benzinin litresinin 6 lirayı geçmesi eklenince pazar bomboş kaldı. Pazardaki boşluk göze çarparken, müşteriler ise sadece otomobillere bakmakla yetiniyor.

Pazarda satışların az olduğunu söyleyen ikinci el otomobil satıcıları “Baharın yüzünü gösterdiği şu günlerde satışların artmasını beklerken neredeyse satışlar yok denecek kadar azaldı. Geçen yıl bu dönemdeki cironun yarısını yapıyoruz. 30 bin liralık bir otomobilin fiyatı 5-6 bin lira arttı.

Durum böyle olunca da satışlar azaldı. Buna birde akaryakıt fiyatlarının artması ve seçim eklenince pazar boş kaldı” dedi.

Pazara otomobil almaya gelen vatandaşlar ise, “Otomobil fiyatları çok yüksek. Böyle olunca biz de sadece pazarı gezmekle yetiniyoruz. Sıfır fiyatları da çok yüksek. Böyle olunca ikinci el bakmak durumunda kaldık” dediler.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:42
  1. Bursa
  2. otomobil
  3. ikinci el

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları taşırdı'
    1. Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları..
    2. Artvin'de korku dolu anlar! Boğa..
    3. 24 Haziran için ilk adaylık başvurusu..
    4. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    5. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    6. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    7. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    8. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    9. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    10. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    11. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    12. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    13. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    14. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    15. MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye..
    16. Babet ayakkabı giyenler dikkat!
    17. IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
    18. Seçim öncesi Gülen’in gözden kaçan..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması:..
    20. Isparta'da şenliği fırsat bilen..
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı