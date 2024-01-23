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Dünya Akaryakıt ve alışveriş çıkışı! Yunanistan'ın binlerce vatandaşı bireysel destek için Bulgaristan'ın kapısını çaldı! Talepler artış gösterdi
Dünya

Akaryakıt ve alışveriş çıkışı! Yunanistan'ın binlerce vatandaşı bireysel destek için Bulgaristan'ın kapısını çaldı! Talepler artış gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-01-23 10:04:00 - 2024-01-23 10:12:32
Akaryakıt ve alışveriş çıkışı! Yunanistan'ın binlerce vatandaşı bireysel destek için Bulgaristan'ın kapısını çaldı! Talepler artış gösterdi

Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artıştan dolayı Gümülcine’den Bulgaristan’a Akaryakıt ve Alışveriş ‘Göçü başladı: Gümlüce'de yaşayanlar tarafından açıklamalar geldi. Yunanistan‘daki yüksek yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ile ilgili artışlar nedeniyle alışveriş için komşu Bulgaristan‘ı tercih ediyorlar. Ezber bozan talepler

Gümülcine‘de yaşayanlar, Yunanistan‘daki yüksek yaşam maliyetleri ve özellikle akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle alışveriş için komşu Bulgaristan‘ı tercih ediyorlar.

Bu durum, Bulgaristan’daki pazarların ve ürün piyasasının genişlemesine yol açarken, her hafta düzenli olarak komşu ülkeye “gezi” düzenleyenlerin sayısında da ciddi bir artış yaşanıyor.

Yunanistan’daki yüksek akaryakıt vergilendirmesi, tüketicileri daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmeye itiyor. Özellikle kalorifer yakıtı konusunda, ılıman geçen kış mevsimi nedeniyle azalan tüketici siparişleri, yüksek fiyatlar ve doğal gaz gibi alternatif enerji türlerine yönelme eğilimini gösteriyor.

Gümülcine’de yaşayanlar, sadece benzin için değil, süpermarketlerden alışveriş yapmak için de Bulgaristan’a akın ediyorlar. Kar yağışı ve düşük sıcaklıkların yaşandığı günlerde bile, insanlar sınırların dışına çıkıp, daha düşük fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu durum, Gümülcine’nin yerel ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğuruyor ve haftalık “gezginlerin” sayısının artmasına neden oluyor.

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