Akaryakıt piyasasını altüst edecek karar! Araç sahipleri işte şimdi üzülecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

AB ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an analizler yapıyoruz. Bu tavan fiyat uygulamasına karşı hazırlıklarımız var. Bu tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz ve bu işin nasıl organize edileceğini analizlerimizden sonra hızlıca bildireceğiz" ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass bölgesini ziyaret edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Peskov, "Zamanı gelince bu da olacak. Buralar Rusya'nın bir parçası" dedi.

Rusya'nın aldığı kararın Brent petrolü yükseltmesini ve buna bağlı olarak da akaryakıt fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.