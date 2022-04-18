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Yerel Akaryakıt kaçakçılarına büyük darbe!
Yerel

Akaryakıt kaçakçılarına büyük darbe!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmadı. Mersin’de yapılan operasyon kapsamında 52.135 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 16:53:00 -
Akaryakıt kaçakçılarına büyük darbe!

YENİ AKİT  ANKARA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmadı. Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Daire Başkanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde Mersin KOM Şube Müdürlüğünce 14.04.2022 tarihinde 1 işyeri ve işyerinde bulunan 1 araçta yapılan aramada 52.135 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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