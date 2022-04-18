Akaryakıt kaçakçılarına büyük darbe!
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmadı. Mersin’de yapılan operasyon kapsamında 52.135 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
YENİ AKİT ANKARA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (akaryakıt kaçakçılarına göz açtırmadı. Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Daire Başkanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde Mersin KOM Şube Müdürlüğünce 14.04.2022 tarihinde 1 işyeri ve işyerinde bulunan 1 araçta yapılan aramada 52.135 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.