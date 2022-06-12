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Yerel Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama
Yerel

Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası patlayarak ortalığı cehenneme çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 00:22:00 - 2022-06-12 00:28:26

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev alarak patladı. Patlama anı ve sonrasında yaşanan paniği cep telefonu kamerası kaydetti.

Olay, Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü girişinde bulunan Bilal Şahin'e ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre, LPG pompasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. LPG pompasını kısa sürede alevler sardı.

İstasyon çalışanları ve araç sahipleri yangın çıkınca araçları çekmek istedi. Tam da bu esnada LPG pompasında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte panik yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Alevlerin yükseldiği akaryakıt istasyonundaki yangın geceyi aydınlattı. Çalışanlar, LPG tankının vanasını kapatarak, yeni patlamaların olmasının önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Eyüp Dağlılar, "Biz çay içiyorduk oradan bir ses geldi, bir baktık alev aldı. Ondan sonra bir patlama oldu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye de geldi. Bu sırada biz yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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