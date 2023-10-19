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Yerel Akaryakıt istasyonunda akılalmaz olay: Zonguldak’ta Tofaş araba çaldılar! Polis ekipler peşlerinde
Yerel

Akaryakıt istasyonunda akılalmaz olay: Zonguldak’ta Tofaş araba çaldılar! Polis ekipler peşlerinde

Yeniakit Publisher
2023-10-19 18:51:00 - 2023-10-19 18:56:35
Akaryakıt istasyonunda akılalmaz olay: Zonguldak’ta Tofaş araba çaldılar! Polis ekipler peşlerinde

Benzin istasyonunda İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler Tofaş marka 35 plakalı bir aracı çalarak apar topar olay yerinden kaçtı

Zonguldak’ta Total benzin istasyonunda kimliği belirsiz şahıslar Tofaş marka araç çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Total benzinlik önünde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler Tofaş marka 35 plakalı bir aracı çalarak olay yerinden kaçtı. Araç sahiplerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı.

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