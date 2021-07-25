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Gündem Akaryakıt istasyonuna el bombası attı! İzmir’de gerçek şoke etti…
Gündem

Akaryakıt istasyonuna el bombası attı! İzmir’de gerçek şoke etti…

İzmir’de kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Polisin yaptığı inceleme sonrası el bombasının oyuncak olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:27:00 -
Akaryakıt istasyonuna el bombası attı! İzmir’de gerçek şoke etti…

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi.

O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, yanındaki el bombasını akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı fark eden istasyon çalışanları panikle durumu polise bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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