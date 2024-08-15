  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı
Yaşam

Akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 03:12:00 -
Akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı

Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Otomobilini kaza yerinde bırakan sürücü, yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı. Akaryakıt istasyonunda kısa süre panik yaşanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23