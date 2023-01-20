Akaryakıt indirim, benzin indirim: Benzin ve motorin 2023 en güncel fiyatları! Ham petrol fiyatları ne kadar? 1 litre, 1 varil petrol kaç dolar? Canlı brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Kasım ayı akaryakıt fiyatları için indirim ayı olmuştu. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum. Brent petrol kaç dolar? Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,43 dolardan işlem görüyor.

Benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor..

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları Brent petrolde ve döviz kurunda yaşanan dalgalı seyirden etkileniyor. Bu hafta akaryakıt tabelaları peş peşe değişti.

12 Ocak tarihinde benzine 80 kuruş zam yapılırken, hemen sonrasında da motorine 1 lira 5 kuruşluk zam geldi. Bugün - Henüz benzin, motorin ve LPG fiyatlarıyla ilgili bir zam ya da indirim açıklaması gelmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.41 liradan satılıyor.

1 litre ham petrol fiyatı ne kadar?

Petrol fiyatları, genellikle varil fiyatı üzerinden belirlenir, 1 varil 158.987 litredir.

Peki güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatları bugün hangi ilde ne kadar oldu? İşte Opet, BP, Total, Petrol Ofisi, Shell 20 Ocak 2023 fiyat listesi…

Petrol Ofisi 20 Ocak 2023 son dakika akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.34 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.34 TL

Ankara: 20.6 TL

İzmir: 20.55 TL

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 10.57 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.83 TL

Ankara: 10.83 TL

İzmir: 10.58 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.16 TL

Ankara: 23.43 TL

İzmir: 23.5 TL

Shell 20 Ocak 2023 son dakika akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.36 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.35 TL

Ankara: 20.61 TL

İzmir: 20.56 TL

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 10.76 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.76 TL

Ankara: 10.74 TL

İzmir: 10.83 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.15 TL

Ankara: 23.37 TL

İzmir: 23.48 TL

BP 20 Ocak 2023 akaryakıt son dakika fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.37 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.36 TL

Ankara: 20.58 TL

İzmir: 20.61 TL

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 10.28 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.71 TL

Ankara: 10.55 TL

İzmir: 10.42 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.13 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.13 TL

Ankara: 23.40 TL

İzmir: 23.46 TL

Total 20 Ocak 2023 son dakika akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.38 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.37 TL

Ankara: 20.58 TL

İzmir: 20.56 TL

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 10.38 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.72 TL

Ankara: 10.70 TL

İzmir: 10.45 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.12 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.12 TL

Ankara: 23.31 TL

İzmir: 23.43 TL

Opet 20 Ocak 2023 son dakika akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.37 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.36 TL

Ankara: 20.62 TL

İzmir: 20.57 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 23.12 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.12 TL

Ankara: 23.39 TL

İzmir: 23.46 TL

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.





