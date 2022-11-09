Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber! O tarihte benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları benzin ve motorin indirimi, zammı haberleri ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlar petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile yön bulurken Umman’dan kritik bir petrol tahmini geldi. Umman Enerji Bakanı Salim al-Aufi, petrol fiyatlarının kış aylarının ardından aşağı geleceğini öngördüğünü söyledi. Bu açıklama ile akaryakıtta indirim ihtimali gündeme gelirken, ekonomistler benzin ve mazot zammı için tek bir senaryo olduğunu duyurdu.



Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişime bağlı olarak yurt içi akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Ocak 2022’de 75-80 dolar aralığında işlem gören petrol fiyatları Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 139 doların üzerine çıktı. Hem ABD'de hem de Avrupa'da petrol talebine zarar verebilecek durgunluk korkuları yoğunlaştı. Çin'deki ekonomik yavaşlamanın yanı sıra, artan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını tekrar tekrar yükselten dünya merkez bankalarının eylemleri, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik genişletilmiş yaptırımları petrol fiyatlarını 100 dolar kritik sınırının altında tutmaya devam ediyor.

Yeni tahmin

Petrol piyasası belirsizlikle savaşırken dünyanın en büyük petrol rezervi sahibi ülkelerinden Umman’dan petrol fiyatlarına ilişkin bir tahmin paylaşıldı. Umman Enerji Bakanı Salim al-Aufi, petrol fiyatlarının kış aylarının ardından aşağı geleceğini öngördüğünü söyledi. COP27 iklim zirvesi çerçevesinde düzenlenen bir konferansta konuşan Umman Enerji Bakanı, "Kış mevsiminden sonra fiyatların aşağı gideceğine inanıyoruz" dedi.

Umman'ın bütçesini hazırlarken petrol fiyatını 55 dolar/varil olarak baz aldığını da anlatan al-Aufi, 55 doların üzerindeki her fiyattan elde ettikleri geliri Umman'ın borçlarını ödemek için kullandıklarını belirtti. Aufi ayrıca, 4 Aralık tarihinde yapılacak OPEC+ toplantısında alınacak kararda Avrupa'nın bir resesyona girip girmemesinin etkili olacağını, Avrupa'nın bir resesyonda olunduğu mesajı vermesi halinde OPEC'in bir arz fazlası olup olmadığını değerlendireceğini vurguladı.

Petrol ve dolar kurundaki son durum

Brent petrol bu ay 92 dolardan 99 dolara kadar yükseldi. Fiyat, Cuma günü yüzde 2 üzerindeki kazancının ardından yeni haftaya 98,50 dolardan başladı. Ancak dün yeniden yönünü aşağı çeviren brent petrol fiyatları bu sabah 94,9 dolardan, ham petrol ise 88,4 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan Kovid-19 vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Bir süredir 18,60 seviyelerinde işlem gören dolar/TL dün 1 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gün içerisinde yüzde 1’en fazla değer kazandı. Bu sabah ise kur 18,60’ın altında18,56 seviyelerinde bulunuyor.

100 doların üstü zamma haber

Uzmanlar petrolde 100 dolar seviyesinin aşılması durumunda yurt içi akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar yapılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca piyasalar küresel iyimserliğin petrolde bu hafta pozitif fiyatlama oluşmasını bekliyor.