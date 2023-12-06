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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında işte son durum! Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam var mı? Ankara, İzmir...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında işte son durum! Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam var mı? Ankara, İzmir...

Yeniakit Publisher
2023-12-06 22:24:00 - 2023-12-06 22:30:51
Akaryakıt fiyatlarında işte son durum! Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam var mı? Ankara, İzmir...

brent petrol, 2023 yılı son çeyreğinde 76-96 dolar bandında sert hareketler yaşadı. Akaryakıt fiyatları: Motorin fiyatı için 1 lira 34 kuruş zam geliyor. Böylece motorin litre fiyatı 40 lira seviyesine bir adım daha yaklaştı. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları için beklenen yeni zam gerçekleşti. Motorin fiyatı için 1 lira 34 kuruş zam geliyor. Böylece motorin litre fiyatı 40 lira seviyesine bir adım daha yaklaştı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Motorin fiyatlarına bu gece (7 Aralık 2023) yarısından itibaren (saat 00.01) geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam geldi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37,64 liradan 39 liraya yükseldi.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 38,11 liradan 39,45 liraya, İzmir'de ise 38,29 liradan 39,63 liraya çıktı.
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Benzin fiyatları grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 34,55 lira, Ankara'da 35,20 lira, İzmir'de ise 35,31 lira seviyesinde bulunuyor.

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