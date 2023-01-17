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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına zam, indirimi geldi mi? Güncel fiyatları son dakika: Zamlı brent petrol, LPG, motorin(mazot), benzin fiyatı ne kadar oldu? 17 Ocak 2023
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam, indirimi geldi mi? Güncel fiyatları son dakika: Zamlı brent petrol, LPG, motorin(mazot), benzin fiyatı ne kadar oldu? 17 Ocak 2023

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Küresel petrol fiyatlarının yükselmesiyle yurt içinde akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında son değişim benzin grubunda yaşanmıştı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, milyonlarca vatandaş, yatırımcı ve araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları merak etti. BENZİNE gece yarısından itibaren 67 kuruşluk zam geldi. Peki, bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? İşte Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından yaşanan hareketlilikten etkilenen akaryakıt 17 Ocak Salı güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları... Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:49:00 -
Akaryakıt fiyatlarına zam, indirimi geldi mi? Güncel fiyatları son dakika: Zamlı brent petrol, LPG, motorin(mazot), benzin fiyatı ne kadar oldu? 17 Ocak 2023

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor. .

MOTORİNE ZAM

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruşluk zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İşte, 14 Ocak 2023 zamlı akaryakıt fiyatları ve Brent petrol varil fiyatı.

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,34 TL

Motorinin litre fiyatı 22,12 TL

LPG litre fiyatı 10,57 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,35 TL

Motorinin litre fiyatı 22,11 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 20,61 TL

Motorinin litre fiyatı ise 22,27 TL

LPG litre fiyatı 10,83 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 20,57 TL

Motorinin litre fiyatı 22,37 TL

LPG litre fiyatı 10,58 TL

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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