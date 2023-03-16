Akaryakıt fiyatlarına sert düşüş: Fiyatlarında indirime gidildi, fiyatı düştü! Yeni akaryakıt fiyatları değişti

Petroldeki sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluşmuştu. İki indirim haberi peş peşe geldi. sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim daha geliyor. Peki benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı.

MOTORİNE 71 KURUŞLUK İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün gece yarısından itibaren motorin (mazot fiyatı) için yeni indirim geldi. 71 kuruşluk fiyat indirimi meydana gelirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansımıştı. Petroldeki düşüş sonrası bugün ikinci bir indirim haberi daha geldi.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM - ZAM VAR MI?

Brent petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere de motorine 1,34 TL indirim daha gelecek.

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 98 ve 95 oktan kurşunsuz benzine 0.56 kuruş, EuroDizel’e ise 0.93 kuruş indirim uygulandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni akaryakıt fiyatları, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

Bakanlık, yeni fiyatları şöyle açıkladı: Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 19,70 TL, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 20,01, Euro Dizel: 18,75 TL, Gaz yağı: 18,04 TL

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak vatandaşın cebini rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ” dedi.

Fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Ortalama;

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20,91 TL

Ankara 21,30 TL

İzmir 21,37 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20,52 TL

Ankara 20,89 TL

İzmir 20,87 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



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