İslam Memiş altın fiyatları için sonunda o cümleyi kurdu! Altın alacaklar, satacaklar: Alım fırsatı için mart tahmini!

İsviçre’nin ünlü bankası Credit Suisse’nin Suudi Arabistanlı ortağının sermaye artırımı yapmayacağını duyurması ABD’de başlayan bankacılık krizleri sonrası piyasalarda paniğe neden oldu. Yatırımlarını güvende tutmak isteyenler ise altın talebinin yükselmesine yol açtı. Gram altın ons tarafından aldığı destekle 1.175 TL’yi gördü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise son günlerdeki artışlarla ilgili yatırımcıları uyardı.

Alım fırsatı geliyor! İslam Memiş altın fiyatları için uyardı: Geri çekilme bekliyorum

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük yatırımcılarından biri olan Suudi Ulusal Bankası’nın, bankaya sermaye desteği sağlamayacağını duyurması diken üstündeki piyasaları alt üst etti. Geçtiğimiz günlerde battığını duyurarak finans sektöründe korkuya neden olan Silicon Valley krizi hala sıcaklığını koruyor. Tgrthaber'e göre; Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa, altın ve doların görünüme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bankacılık krizleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altı haftanın en yüksek karlılık oranına ulaşan altın para politikasındaki belirsizliklerle beraber yatırımcı için cazip hale geldi. 22 Mart tarihinde Fed faiz kararlarının açıklanması ile beraber altın fiyatları yönünü belirleyecek. Bugün yurt için piyasalarda altın gram altın güne 1.173 TL seviyesinden başladı. Çeyrek altın 1.920 lira, Cumhuriyet altını da 7.790 liradan satılıyor.

Öte yandan piyasaları değerlendiren İslam Memiş şunları kaydetti:

“BORSADA ACELE ETMEYİN”

“Borsa İstanbul’da 5450 seviyesinde bir direnç noktası var. Alım için acele etmediğimi söyleyebilirim. Bugün 5050 ile 5250 arasında takip edeceğimiz seviye.”

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“Dolar TL kuru 18,99 lira ekranlarda, serbest piyasalarda 19.18-19.23 lira aralığında. Dolar güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dolar/TL kuru dolar endeksinden de destek gördü. Dolar/Euro paritesi de yeniden toparlandı. Sterlin/Dolar paritesi alım için uygundur. Bugün Avrupa Merkez Bankasının faiz artırımı var, 25 baz puan artırması bekleniyor.”

GRAM VE ONS ALTINA DİKKAT! GERİ ÇEKİLEBİLİR

“Gram altın serbest piyasada 1.184-1.190 lira civarında, dün kapalı çarpıda 1200 lira seviyesini test etti. 1.200 lira kritik direnç seviyesidir, yukarı yönlü atakları göreceğiz. Ancak hızlı yükselişten kar satışları gelebilir. 1870-60 dolar aralığına ons altın geri çekilebilir, gram altın için 1140-60 aralarını takip ediyorum, buralarda alım fırsatı sunabilir, kısa vadeli bir geri çekilme ve tekrar kaldığı yerden devam edecektir. Bugünden itibaren bir geri çekilme bekliyorum. Gümüşte 22 dolar seviyesi kırıldı ve buradan yeniden satış geldi. Gümüşte pozitif görünüm devam ediyor. Bugünden itibaren geri çekilmeler olabilir. Gümüşün getirisi altından fazla olacaktır.

Fed baskısı ile kritik seviyelerin altına düşerek büyük değer kayıpları yaşayan altın, ABD bankalarında yaşanan kriz sonrası rekor artışlar yaşadı. Yatırımcı “Altın düşer mi, yükselir mi?” sorusuna yanıt ararken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş “Aslında altın fiyatları daha yükselmedi, bu yükselişler 1200 lira seviyesini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketlerine devam edecek” dedi.

OK YAYDAN ÇIKTI

ABD’de 3 farklı bankanın iflasının Avrupa ve Asya’yı da etkileyebileceğine dikkat çeken Memiş, “Ok yaydan çıktı, ciddi bir türbülans var. Bankaların batmasıyla risk algısında ciddi bir bozulma var” diye konuştu.

Memiş, haftaya Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımına gideceğini hatırlatarak “FED 25 baz faiz artırım yapacaktır, 25 baz puanı piyasalar fiyatlıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabilir. Artık tıkandı, yapabilecekleri bir şey yok. Enflasyonla mücadele ederken ekonomilerine ciddi bir zarar verdi” dedi.

“ABD-Rusya arasında ciddi bir gerilim var” diyen Memiş, şunları söyledi: “Umarım Rusya-Ukrayna çatışmasında ABD müdahale olmaz, bu kez ciddi bir risk oluşur ve piyasalar bir bahane bekliyor, bunu bankalarla yakaladılar. Piyasalar Rusya-ABD gerilimini kullanabilir.” Memiş, Bitcoin’de 22 bin doları destek olarak takip edeceğini belirterek “Hızlı yükseldiği için geri çekilebilir” diye belirtti.