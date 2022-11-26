Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi! Son dakika 26 Kasım Cumartesi 2022: Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Dünya Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişikler devam ediyor. Akaryakıt fiyatları düşecek mi sorusuna sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında indirim olacağını duyurmuştu. Brent petrol fiyatlarından etkilenen benzin fiyatlarında indirime gidildi. Son haftada çok kez değişen benzin ve motorin fiyatları araştırılıyor. İşte 25 Kasım Cuma Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

BENZİNE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 47 kuruş indirim geldi. Değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

15 Kasımdan beri ardı arkası kesilmeyen indirim ve zam haberlerinin kazananı benzin oldu!

SON OLARAK YAPILAN İNDİRİM VE ZAMLAR

Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. 23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı. 19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti. 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

İşte hepimizin merak ettiği 26 Kasım Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları total

26 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,16 TL

Motorinin litre fiyatı 23,86 TL

LPG litre fiyatı 10,46 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,15 TL

Motorinin litre fiyatı 23,85 TL

LPG litre fiyatı 10,45 TL

Benzinin litre fiyatı 20,31 TL

Motorinin litre fiyatı ise 24,03 TL

LPG litre fiyatı 10,78 TL

Benzinin litre fiyatı 20,32 TL

Motorinin litre fiyatı 24,01 TL

LPG litre fiyatı 10,49 TL

Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrol, 26 Kasım Cumartesi günü 83,63 dolara alıcı buluyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,48 dolardan işlem görüyor. Dün 85,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Kasım ayı boyunca Brent petrol varil fiyatı ortalama 91,85 dolar civarındaydı. Bu haftanın ortalaması 86,23 dolar iken bugün 83,63 ile büyük bir düşüş yaşadı.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, zayıf dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.

Düşüş eğiliminin devam ettiği dolar endeksi, 106'nın altında seyrediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Arz tarafında ise G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeleri devam ediyor.

Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan grup henüz resmi bir karar alamadı.

Uzmanlar, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesinde, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin piyasa kurallarına aykırı olduğunu ve küresel enerji piyasası için ciddi sonuçlara yol açacağını belirtti..

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da daha önce Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını bildirmişti.

Novak, Rus petrolünün "pazar odaklı ortaklara" yönlendirileceğini veya üretimin azaltılacağını ifade etmişti.

Öte yandan, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise küresel resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkede, günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.

Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Brent petrolde teknik olarak 85,95 ile 86,52 dolar aralığının direnç, 85,38 ile 84,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Shell ise İngiltere yatırım planlarını tekrar gözden geçirecek