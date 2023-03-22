Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti! Bir zam daha geldi

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik petrol fiyatlarını dalgalandırıyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklik gözleniyor. Geçen hafta iki kez indirim yapılan motorine bu hafta ikinci kez zam geldi.

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatları cephesinde indirimler yaşandı.

Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirim yapılan motorine bu kez zam geldi. Doların 19 TL'yi aşması motorine zam getirdi.

Fiyat güncellemesinin ardından motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.

Dün gece motorin fiyatlarında 81 kuruş artışa gidilmişti. Böylelikle bu haftaki fiyat artışı toplam 1 lira 60 kuruş oldu.

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Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 20,51 TL

Motorin: 20,44 TL

LPG: 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 20,56 TL

Motorin: 20,5 TL

LPG: 12.09 TL

Ankara

Benzin: 20,92 TL

Motorin: 20,9 TL

LPG: 12,10 T

İzmir

Benzin: 20,93 TL

Motorin: 20,99 TL

LPG: 11,88 TL