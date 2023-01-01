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Ekonomi Akaryakıt fiyatları son dakika güncel: Zam, indirimi var mı? Mazot kaç TL? Benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları 1 Ocak 2023 Pazar
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları son dakika güncel: Zam, indirimi var mı? Mazot kaç TL? Benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları 1 Ocak 2023 Pazar

Güncel akaryakıt fiyatları yılın son gününde de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yıl içinde rekor kıran fiyatlar değişti mi merak edildi.1 Ocak 2023 Pazar Akaryakıt Fiyatları güncellendi. 01 Ocak 2023 Benzin, Motorin, LPG akaryakıt fiyatları, kaç TL ? Brent Petrol varil Fiyatı kaç dolar? Akaryakıt Benzin, Motorin, LPG Fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep Akaryakıt fiyatları kaç TL, Shell akaryakıt fiyatları? İşte 1 Ocak 2023 Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları...

Yeniakit Publisher
2023-01-01 18:42:00 - 2023-01-01 19:35:37
Akaryakıt fiyatları son dakika güncel: Zam, indirimi var mı? Mazot kaç TL? Benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları 1 Ocak 2023 Pazar

Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları: 1 Ocak 2023 Pazar Benzin, Motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt Benzin, Motorin, LPG Fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa,  1 Ocak 2023 Pazar Brent Petrol / USD Alış Satış Fiyatı Kaç DOLAR?

Güne 83,81 dolardan başlayan Brent Petrol, 1 Ocak 2023 Pazar saat 00:04 itibarıyla %3,04 artışla 86,00 dolardan işlem görüyor.

Analizi kaleme alan ekip, gri metalin fiyatının 2023 yılında 34 dolara yükseleceği tahmininde bulunuyor. 2023'te platinde yükseliş dalga dalga geliyor. Dün en düşük 81,86 dolar ve en yüksek 83,87 dolar seviyelerini gören Brent Petrol günü 83,57 dolardan kapattı.

Brent Petrol 09.12.2022 tarihinde 75,14$ ile geçen ayın en düşük seviyesine, 02.12.2022 tarihinde 89,37$ ile geçen ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max
Kurşunsuz : 19,45 TL/LT Fiyatı

V/Max
Diesel : 22.08 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.03 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz
Otogaz : 10.56 TL/LT Fiyatı

İSTANBUL ( AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max
Kurşunsuz : 19,44 TL/LT Fiyatı

V/Max
Diesel : 22.07 TL/LT Fiyatı

V/Pro
Diesel : 22.02 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz
Otogaz : 10.92 TL/LT Fiyatı

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
V/Max
Kurşunsuz : 19,66 TL/LT Fiyatı

V/Max
Diesel : 22.36 TL/LT Fiyatı

V/Pro
Diesel : 22.31 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz
Otogaz : 10.59 TL/LT Fiyatı

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max
Kurşunsuz : 19,67 TL/LT Fiyatı

V/Max
Diesel : 22.26 TL/LT Fiyatı

V/Pro
Diesel : 22.21 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz
Otogaz : 10,88 TL LT Fiyatı

BURSA AKARYAKIT FİYATLARI
V/Max
Kurşunsuz : 19,66 TL/LT Fiyatı

V/Max
Diesel : 22,31 TL/LT Fiyatı

V/Pro
Diesel : 22,26 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz
Otogaz : 10,57 TL/LT Fiyatı

GAZİANTEP AKARYAKIT FİYATLARI
V/Max
Kurşunsuz : 19,95 TL/LT Fiyatı

V/Max
Diesel : 22,61 TL/LT Fiyatı

V/Pro
Diesel : 22,56 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz
Otogaz : 10,75 TL/LT Fiyatı

AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI

LPG: 10.57 TL / LT Fiyatı

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI
LPG: 10.86 TL / LT Fiyatı

İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI
LPG: 10.63 TL / LT Fiyatı

ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI
LPG: 10.89 TL / LT Fiyatı

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Oluşur?
Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Rafineri Fiyat Oluşumu

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı

Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

Türkiye`de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır. Medya.com'a göre: Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir. Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır. Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.

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