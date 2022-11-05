Akaryakıt fiyatları güncel: 5 Kasım Cumartesi 2022 LPG, benzin, motorin ve brent petrol pompa fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

5 Kasım 2022 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? Güncel 5 Kasım Cumartesi motorin ve akaryakıt listesi. İşte il il benzin ve mazot fiyatları güncel listesi…

Doların neredeyse her gün yeni bir rekor kırması ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına direkt yansımaya devam etti. Ancak brent petrol 90 dolar seviyelerine geriledi. Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi içinde. Ancak sürücülere kötü haber geldi; benzin zamlandı.

KESİNTİLER YAPILACAK

OPEC+ ittifakı, bu aydan itibaren üretimde önemli kesintiler yapacak ve bunu Aralık ayından itibaren Rusya'nın ham petrol akışına yönelik Avrupa Birliği yaptırımları izleyecek. Küresel bir dizel sıkıntısı da arz sıkıntılarına katkıda bulunuyor.

Ayrıca ABD'de açıklanan faiz kararları Brent petrolde baskılamaya neden olurken arz endişesi de artmaya başladı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma yurt içi piyasalarda akaryakıt fiyatlarında zam beklentisine neden oldu.

OPEC'İN GÖRÜNÜMÜ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, OPEC'in tek enerji türüne bağlı kalmak yerine her tür enerjiyi değerlendirme politikası benimsediğini dile getirdi.

Enerji yatırımlarındaki gecikmenin petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmalardan kaynaklandığını söyleyen Gays, OPEC'in rolünün petrol piyasasındaki istikrarı korumak olduğunu ifade etti.

PETROL PİYASASINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve eleştirilerden en büyük payı örgütün en büyük ortağı durumundaki Suudi Arabistan almıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin cari açığının ağırlıklı olarak petrolden kaynaklandığını belirterek bu konuda da Rusya ile yeni adımlarda bulunduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerde özellikle fiyat politikalarını da inşallah kendileriyle görüşerek orada da daha olumlu istikamette adımı atabileceğiz." dedi. Peki Rusya'dan petrol alımında bir indirim olabilir mi? Örnekleri var. Putin savaşla birlikte Çin ve Hindistan dahil olmak üzere bazı ülkelere indirimli petrol satışı yaptı. Türkiye'nin petrol piyasasındaki akıbeti zaman içerisinde görüşmeler neticesinde daha da netleşecek.

UZUN VADELİ SÖZLEŞMEYLE SATIYORLAR

Suudi Arabistan ayrıca, Aralık ayı satışları için Asya'ya yönelik petrol fiyatlarını düşürerek talep görünümüne ilişkin bazı endişeleri vurguladı. Krallık, ham petrolünün çoğunu bölgeye uzun vadeli sözleşmelerle satıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26.4 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.95 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 5 KASIM 2022 CUMARTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.33 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.95 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.84 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.46 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,83 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.83 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

Öte yandan Class petrol ise güncel akaryakıt fiyatları üzerinden bir miktar indirim yaptı ve benzini 22.31TL'den, motorini 25.99 liradan ve LPG'yi ise 9,88 liradan satmaya başladı.