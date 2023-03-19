Akaryakıt fiyatları düşüşü: Akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Güncel LPG, motorin, benzin fiyatı İstanbul Ankara, İzmir

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorin fiyatlarında indirime gidildi. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 18 Mart güncel akaryakıt fiyatları listesi...

Petrol fiyatları hafta boyunca düşüşe sürüklenerek Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin grubunda yapılan 1 lira 34 kuruş indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Brent petrol fiyatları bankacılık krizleri ve arz korkularıyla beraber 15 ayın en düşük seviyesine gelerek yüzde 10 değer kaybetti. Rusya’nın piyasaya petrol pompalayarak arz şokuna neden olmak istediği iddiası ve önemli bankaların likidite krizleri petrol piyasasına damga vurdu. Akaryakıt fiyatları ise gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Geçtiğimiz hafta boyu yaklaşık 2 lira indirim gelen motorine 21 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere 0,80 TL zam bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küresel piyasalarda bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar global bir krize dönüşecek korkusu altın, petrol ve doların fiyatlanmalarını en çok etkileyen gelişme oldu. Petrol, yüzde 10’a yakın değer kaybederken OPEC’in Çin toparlanmasına yönelik olumlu beklentileri ve bankacılık krizlerinin korkulan boyutlara ulaşmaması fiyatları kısmı de olsa yukarı yönlü hareketlendirdi. Piyasalarda yaşanan hareketlilik yurt içinde pompa fiyatlarını değiştirdi.

ÇİN TALEBİ YIL BOYU PETROL FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Analistlere göre Çin’in yeniden açılması dünya enerji piyasalarında bir arz şokuna neden olabilir. urfanatik aktardığı haberde: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporlarında, Çin'in petrol talebine yönelik olumlu öngörülerde bulundu. Küresel petrol talebindeki artış öngörüleri, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomik aktivitenin canlanması beklentileri nedeniyle yukarı yönlü revize edildi.

PETROL PİYASALARI İÇİN YILIN EN ÇALKANTILI HAFTASI

Petrol piyasaları için son yılların en çalkantılı haftalarından birini yaşadı. Credit Suisse bankasının hisselerinde düşüş yüzde 25'e ulaşmasının ardından yaşanan panik sonrası tüm Avrupa’da büyük bir panik yaşandı. Credit Suisse'nin, İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar franga yakın borçlanacağının duyurulması sonrası petrol fiyatlarında toparlanma gözlenirken geri çekilmeler hafta boyu sürdü.

SUUDİ ARABİSTAN’IN AÇIKLAMALARI FİYATLARI DESTEKLEDİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Riyad'da bir araya geldi. Bakan Bin Selman ve Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, görüşme sırasında, ülkelerinin Ekim 2022'de OPEC+ grubu tarafından alınan ve 2023'ün sonuna kadar üretimi günde iki milyon varil azaltmayı öngören karara bağlı olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan ve Rus yetkililerin piyasadaki gelişmeleri değerlendirmek için toplanması ve gerektiğinde üretimi düşürebilecekleri konusunda uzlaştıklarına yönelik haber akışı da fiyatları destekliyor.

GÖZLER 3 NİSAN'DA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik gerçekleştirilecek bir sonraki toplantısı ise 3 Nisan'da yapılacak. Yapılan toplantının ardından petrol fiyatlarına ilişkin değişimler takip edilecek.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?

Brent petrol fiyatları gelişmelerin ardından yüzde 0,6 artış yaşadı. Motorine geçtiğimiz hafta 71 kuruş daha sonra 1 lira 34 kuruşluk indirim geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre 21 Mart 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 0,80 TL zam bekleniyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 MART 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 19,94 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,01 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL

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