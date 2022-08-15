‘Akaryakıt fiyatları çakılacak’ dedi ve duyurdu: Benzin ve motorin 12 liraya düşecek

Araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberi geldi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen Sabah Gazetesi'ne akaryakıta yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Enerji piyasalarındaki düşüşün süreceğini belirten Ergezen, benzin ve motorin fiyatlarının ise tahminlerin ötesinde bir rakama düşeceğini iddia etti.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, "Ben petrol fiyatlarının düşme ihtimalini yükselme ihtimalinden daha beklenebilir olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için 85-87 dolar bandının en olası bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise çift haneli indirimler görebiliriz” diye konuştu.

Zafer Ergezen'in iddialarına göre akaryakıt fiyatlarında özellikle Türkiye'de ciddi indirimlerin yansıması bekleniyor. Brent petrolde 65 dolar seviyeleri görüldüğü ve doların da çok ciddi bir yükselişe girmediği takdirde benzin ve motorin litre fiyatının 12 lira seviyesine ineceği iddia edildi.