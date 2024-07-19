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Ekonomi Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim var mı? Akaryakıta 15 TL artış beklentisi! Güncel fiyatlar
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim var mı? Akaryakıta 15 TL artış beklentisi! Güncel fiyatlar

Yeniakit Publisher
2024-07-19 20:20:00 - 2024-07-19 20:23:18
Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim var mı? Akaryakıta 15 TL artış beklentisi! Güncel fiyatlar

Dolar kurundaki yükseliş, Brent petrol fiyatlarını olumsuz yönde etkilerken bir zam iddiası daha geldi. 20 Temmuz son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından merak ediliyor! Benzin, mazot fiyatları ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili detaylar...

20 Temmuz son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. 

Benzine, mazota, motorine zam var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

19.07.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 45,00 TL
Motorin TL/lt: 44,90 TL
Motorin (Excellium) TL/lt: 44,90 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,41 TL
Fuel Oil TL/Kg: 27,56 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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