Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin (mazot), LPG pompa 2023 güncel fiyatları ne kadar, kaç para? Çakılacak mı, indirim, zam var mı?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 6 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

6 Ocak 2023 sabahında Brent petrol 79 dolar seviyesinde işlem görürken, benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,52 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,51 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,73 TL

Motorin fiyatı: 22,27 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,69 TL

Motorin fiyatı: 22,40 TL

UZMAN İSİM TARİH VERDİ! FİYATLAR DİPLERİ GÖRECEK

ünlü uzman Necmettin Batırel, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası piyasaları değerlendirdi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirimlerin olacağını belirten Batırel, tarih vererek müjdeyi verdi. İşte Necmettin Batırel'in açıklaması:

"Çin'de kovid vaka sayısının 30 kat artması ekonomiyi çok olumsuz etkiliyor. Bu yüzden brent petrol 86'dan 81 dolara geriledi. AB'nin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarının düşmesini sağlayacak."

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,39 dolardan işlem görüyor. Dün 79,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,89 artarak 79,39 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,40 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumlu talep görünümü etkili oldu. Çin'de Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin kaldırılmaya devam etmesiyle ekonomik aktivitenin hızlanacağına yönelik öngörüler talep görünümünü destekliyor.

6 OCAK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT HABERLERİ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.