Akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta son durum: Güncel benzin ve motorin fiyatları ve LPG Pompa Fiyatları 6 Ocak 2023 Cuma, Türkiye'de motor yağı fiyatları kaç para?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 6 Ocak 2023 Cuma Brent Petrol Varil Fiyatı kaç dolar?

Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda;

Güne 78,10 dolardan başlayan Brent Petrol, 6 Ocak 2023 Cuma saat 00:09 itibarıyla %1,17 artışla 78,69 dolardan işlem görüyor.

Dün en düşük 77,74 doları, en yüksek 87,00 doları gören Brent Petrol günü 77,86 dolardan kapattı.

Brent Petrol 09.12.2022 tarihinde 75,14$ ile geçen ayın en düşük seviyesine, 03.01.2023 tarihinde 87,00$ ile geçen ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumlu talep görünümü etkili oldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin kaldırılmaya devam etmesiyle ekonomik aktivitenin hızlanacağına yönelik öngörüler talep görünümünü destekliyor.

Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen Çin hükümetinin ekonomiye destek vereceği yönündeki beklentiler güçlenirken, zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler de piyasalarda olumlu karşılanarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkede tüketici seviyesindeki talebin önemli bir göstergesi olan benzin stoklarında ise yaklaşık 300 bin varil azalış kaydedildi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artışa rağmen benzin stoklarındaki düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki artışı destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 79,48 ile 79,89 dolar aralığının direnç, 79,07 ile 78,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları 6 Ocak 2023 Cuma

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İlimizde motorinin litre fiyatı 22.28 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 19.65 liradan satılıyor

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,52 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.11 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.06 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10.56 TL/LT Fiyatı

İSTANBUL ( AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,51 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.11 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.06 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10.92 TL/LT Fiyatı

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,69 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.40 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.35 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10.59 TL/LT Fiyatı

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,73 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.27 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.21 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10,88 TL LT Fiyatı

BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,73 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22,35 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22,30 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10,57 TL/LT Fiyatı

GAZİANTEP AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 20,02 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22,68 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22,63 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10,75 TL/LT Fiyatı

AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI

LPG: 10.57 TL / LT Fiyatı

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI

LPG: 10.86 TL / LT Fiyatı

İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.63 TL / LT Fiyatı

ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.89 TL / LT Fiyatı

BURSA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.69 TL / LT Fiyatı

GAZİANTEP LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.82 TL / LT Fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. En çok tercih edilen: 2022 yılındaki benzin ve motorin gruplarına gelen zamlar sonrasında araç kullanıcıları LPG araçları tercih etmeye başladı. Halen daha ekonomik: motorin ve benzin ile çalışanlara göre daha ucuz kabul edilen LPG'li araçlara talep yeniden artmaya başladı.

Motor Yağı Fiyatları

Benzinli ve dizel araçlarda da kullanılan yağlar birbirinden farklıdır. Benzinli araçlar S ile başlayan yağları, dizel araçlar C ile başlayan yağları kullanır. 2 zamanlı motor yağı ve diğer yağ fiyatları da farklılık gösterir. Markadan tutun yeni geliştirilmiş özel bir formüle kadar çok çeşitli sebebi olabilir.

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde Akaryakıt piyasasındaki LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır. medya.com'a göre: Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir. Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.