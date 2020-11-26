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Aktüel Akar:"(Batı'nın Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklamaları) Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler"
Aktüel

Akar:"(Batı'nın Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklamaları) Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:39:52 -
Akar:"(Batı'nın Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklamaları) Hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler"
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