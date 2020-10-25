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Aktüel Akar’a Pakistan'da "mehter" sürprizi
Aktüel

Akar’a Pakistan'da "mehter" sürprizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Karaçi’deki eğitim tesislerini ziyaretinde askeri bando tarafından çalınan Mehter Marşı ile karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:24:44 -
Akar’a Pakistan'da "mehter" sürprizi

KARAÇİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Karaçi’deki eğitim tesislerini ziyaretinde mehter sürpriziyle karşılandı. Askeri bando, Akar'ın ziyareti dolayısıyla Mehter Marşı'nı çaldı.

Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulması töreni sonrasında ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Mezar-ı Kaid'e çelenk koyan Bakan Akar, dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulundu.

Müzeyi de ziyaret eden Akar, daha sonra Pakistan Deniz Kuvvetlerinin Bahadur Eğitim Tesisleri'ne geçti.

Bakan Akar, burada bir sürprizle karşılandı.

Akar'ın aracından inmesinin ardından askeri bando tarafından "Mehter Marşı" çalındı. Çalınan marşı dinleyen Akar, daha sonra askeri bandoyu selamladı.

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