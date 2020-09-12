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Aktüel Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de
Aktüel

Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:53:12 -
Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de

İZMİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, İzmir Valiliğini ziyaret etti.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Akar ve TSK komuta kademesi, İzmir Valiliğine de ziyarette bulundu.

Akar ve komutanlar, Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.


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