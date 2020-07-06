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Aktüel

Akar: "Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini dikkate almayan, onları bir tarafa bırakan, ön yargılı yaklaşımların kabul edilemez olduğu bir gerçektir"

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:51:36 -
Akar: "Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini dikkate almayan, onları bir tarafa bırakan, ön yargılı yaklaşımların kabul edilemez olduğu bir gerçektir"
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Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

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