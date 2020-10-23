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Aktüel Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."
Aktüel

Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-10-23 20:02:02 -
Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat iptali) Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz."
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