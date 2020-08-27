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Aktüel Akar: "(Türkiye-Rusya ortak devriyesi) Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor."
Aktüel

Akar: "(Türkiye-Rusya ortak devriyesi) Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor."

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:59:34 -
Akar: "(Türkiye-Rusya ortak devriyesi) Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor."
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