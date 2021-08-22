Akar: S-400 ve F-35 bir şekilde çözülür ama...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündemdeki çeşitli konularla ilgili Kanal 7 Ankara temsilci Mehmet Acet'e konuştu.

"S-400 ve F-35 meseleleri bir şekilde çözülebilir"

Ortadoğu’da Türkiye’nin göz ardı edilerek hiçbir şey yapılamayacağını ifade eden Akar Suriye'deki ABD'nin terör örgütü PKK/YPG takıntısını "ABD ile S400 ve F35 meselelerini bir şekilde, öyle ya da böyle, çözebiliriz. Ama YPG’yi çözmeden bir yere varamayız." dedi.

"TSK en yoğun dönemini yaşıyor"

Terörle mücadelede içeride ve dışarıda çok sayıda operasyonun yürütüldüğünü kaydeden Akar "TSK, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Kıbrıs Harekatında icra edilen toplam uçuş değerlendirildiğinde yaptığımız uçuş sayısı çok fazla. Deniz Kuvvetlerimiz bütün zamanların rekorunu kırarak bir yılda 200 bin saat seyir yaptı. Bir pilotumuz 5 pilotun işini yaparak görevlerini fedakarca yerine getiriyor. Pilot yetiştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Terörle mücadele harekatları var, sınır ötesi harekatlar var, barış destekleme faaliyetlerimiz eğitim ve tatbikatlarımız eksiksiz, aksaksız şekilde devam ediyoruz." dedi.

"1742 terörist etkisiz hale getirildi"

Akar, 40 yıldır bu ülkenin başına bela olan terörü bütün imkanlarla yok edilmesi için gösterilen gayreti şu sözlerle anlattı;

24 Temmuz 2015 bizim için önemli bir tarih. Terörle mücadelede yeni bir dönem başlatıldı. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 392 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana ise Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yapılan harekatlarımızda 1742 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda kararlıyız, asil milletimizi 40 yıldan beri başımıza bela olan bu terör musibetinden kurtarmak için canla başla çalışıyor. Bu konuda bütün fedakarlık yapılıyor. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Ülkemize dönük hain planları olan her terörist bizim hedefimizdir. Irak Savunma Bakanı ile görüştük. Samimi bir görüşmemiz oldu. Ona da söyledik: Bizim asla Irak’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama terörist nerede, bizim hedefimiz orası.

"YPG'yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız"

ABD ile ilişkilerde Suriye’deki en önemli problemin YPG olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

Bunu hep söylüyoruz: ABD ile S400 ve F35 meselelerini bir şekilde, öyle ya da böyle, çözebiliriz. Ama YPG’yi çözmeden bir yere varamayız.

"Aklimızla alay ediyorlar"

YPG terörist değil diyorlar. Aklımızla alay ediyorlar. Nitekim bazı sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, emekli askerler orada YPG’nin terörist olduğunu söylüyor. Ama maalesef bizim müttefikimiz onlara hala silah araç, gereç cephane veriyor. Çok yanlış. Biz küresel ilgi ve etkisi olan bölgesel bir gücüz.

Bölgesel güçle iş birliği yapmadan hiçbir yere varamazsınız. Ortadoğu’da Türkiye’yi göz ardı ederek hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla müttefikinizi iyi seçin, sizin müttefikiniz kim?

Biz 9 milyon Suriyeliye insani yardım güvenlik konusunda yardım yapıyoruz. Kontrol ettiğimiz alanlarda 5 milyon kişi var.

"PKK dışarıdan destek alıyor mu?"

Her konuda alıyorlar. Silah bakımından, atışına, silah kullanmaktan mevzi yapmaya kadar. Afrin’de başlarına yıkılan çukurları görmediniz mi, hepsi mühendislik ürünü. Ne yaparlarsa yapsınlar Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. Teröristlerin başı iki gece aynı yerde kalamıyor. Sürekli yer değiştiriyorlar. Korku dağları bekliyor. İnşallah korktukları başlarına gelecek.

"23 bin 582 kişi ihraç oldu"

Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 582 kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiğini aktararak "İstihbarat birimlerimizden savcılıklarımızdan öz kaynaklarımızdan çıkan ne varsa gereği yapıldı yapılıyor. İlk günkü şiddetle devam ediyor. Bugüne kadar 23 bin 582 kişi ihraç oldu. Bunlardan 8 bin 635 bakan onayıyla atıldı. Temizlendikçe güçleniyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor" dedi.