Akar, KKTC'de protokol ile bayramlaştı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve devlet protokolü ile bayramlaştı

GİRNE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve devlet protokolü ile bayramlaştı. Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor. Bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kılan, vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, buradan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığına gitti. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, askerlerle bayramlaştı. Subay, astsubay, uzman erbaş ve ailelerinin bayramını kutlayan Akar ve komutanlar daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nagiderek buradaki resmi bayramlaşma törenine katıldı. Akar ve komutanlar KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC devleti protokolüyle de bayramlaştı.

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