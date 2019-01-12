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Akar, Fidan ve Güler sınır hattında toplandı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan sınır hattında bir araya geldi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:21
Akar, Fidan ve Güler sınır hattında toplandı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa’daki sınır birliklerine gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerinin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar’la dün Hatay’a geçti.

Denetleme ve incelemelerine buradaki birliklerde devam eden Bakan Akar, daha sonra MİT Başkanı Fidan ile bir araya geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve MİT Başkanı Fidan’ın da katıldığı heyetler arası toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.

'Rusya ile işbirliğimiz devam ediyor'

Soçi’de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib’deki son durumun da gündeme geldiği toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuya ilişkin, "Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:21
  1. Şanlıurfa
  2. Hatay
  3. Hulusi Akar
  4. Ümit Dündar
  5. Hakan Fidan
  6. yaşar güler

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