AKAMİB’den yılın ilk yarısında 300 milyon dolarlık ihracat

Birliğin ocak-haziran dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı. Başta Avrupa Birliği ve ABD’den talebin artmasıyla haziran ayı ihracatının da geçen yılın aynı AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, pandemi sürecini iyi değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “En büyük pazarlarımızdan Almanya’ya yüzde 114, Hollanda’ya yüzde 120, ABD’ye yüzde 110 ve Fransa’ya yüzde 86 ihracat artışı gerçekleştirerek dış satımımızı normalin ötesine taşıdık. İhracatı ve ihracatçı sayısını artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Hatay Mobilya ve Aksesuarları Ur-Ge Projesi doğrultusunda yurtdışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağız. Kısa süre içinde Adana Mobilya Ur-Ge ve Mersin Kereste Palet Ur-Ge projeleri faaliyetlerine de başlayacağız. Ur-Ge projelerimizle salgın döneminde yaşadığımız kayıpları hızla telafi edeceğiz.”