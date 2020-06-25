Akademisyenlerden pandemi sürecinde öğrencilere ücretsiz İngilizce dersi

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Boğaziçi Üniversitesinden akademisyenlerin danışmanlığını yaptığı Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından hayata geçirilen online İngilizce eğitim platformu sayesinde, Türkiye genelinde 13 ile 18 yaş arasındaki öğrenciler ücretsiz olarak İngilizce öğrenebilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Senem Yıldız ve Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Polat'ın danışmanlığında Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından hayata geçen "English W/Tech Platformu", öğrencilere İngilizcelerini ücretsiz geliştirme fırsatı veriyor.

Nitelikli yabancı dil eğitimi alamayan 13-18 yaş öğrencilere yönelik hayata geçirilen platformda, 3 İngilizce öğretmeni, Zoom uygulaması üzerinden 10 kişilik sınıflarda konuşma odaklı eğitim veriyor.

Projenin danışmanlarından Dr. Öğretim Üyesi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye çapında nitelikli yabancı dil eğitimi alamayan gençlere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Projeyle ilgili bilgi veren Yıldız, English W/Tech Platformunun, 13-18 yaş arasındaki öğrencilere İngilizcelerini ücretsiz olarak geliştirmeleri için fırsat verdiğini belirtti.

Platformun daha çok öğrenciye ulaşması için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Senem Yıldız, projenin ilk önce Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9 ve 10. sınıflardaki toplam 100 öğrenciyle hayata geçirildiğini anlattı.

Yıldız, pandemi döneminde projelerinin yeniden şekillendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde yüz yüze dersler yapılamayacak hale gelince hızlı bir şekilde bir araya geldik. Beyin fırtınası sonucunda uzaktan eğitimle yabancı dil eğitiminin yapılabileceğine karar verdik. Zoom üzerinden yaptığımız için Türkiye'den her öğrenciye ulaşabilmek amacıyla yola çıktık. Projeyle öncelikle hedef kitlemiz olan devlet okullarında okuyan veya nitelikli eğitime ulaşamayan öğrencilere ulaşmayı ve onlara ücretsiz olarak İngilizce eğitim vermeyi amaçladık. Bu amaçla da Zoom üzerinden sınıflar kurmaya başladık. Projeye şu anda 3 öğretmenle devam ediyoruz."

- "Sınıf ortamında sınır yok"

Konuları belirlerken öğrencilerin de fikirlerini aldıklarını ifade eden Yıldız, projede ilk başta ders seviyesini başlangıç seviyesinde tuttuklarına değindi. İleri seviyelerde öğrencilerden ilgi görünce ileri seviyede de sınıf açmaya başladıklarını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Platformumuzda ilk başta 10 öğrenci derslere katılıyordu, şimdi 35-40 öğrencinin katıldığı seanslar oluyor. Haftada 5 gün 3 öğretmen farklı seanslar yaparak 500'den fazla öğrenciye hizmet verdik. Birçok öğrenci geri gelerek birden fazla seansa katılıyor. Zaman içerisinde sınıf sayılarını, mevcutları ve yaş gruplarını yeniden düzenleyeceğiz. Uzaktan eğitimin en büyük avantajlarından biri zaman sınırlaması olmaması. Sınıf ortamıyla sınırlı olmadığımız için Türkiye ve yurt dışından herkese ulaşabiliyoruz."

Yıldız, derslerde konuşma odaklı ve kelime bilgilerini geliştirme üzerine eğitim verdiklerinden bahsetti. Platformda ders programlarını haftalık yayımladıklarını ve saat sınırlaması olmadığına dikkati çeken Yıldız, istenilen saatte ders yapılabildiğini kaydetti.

Devlet okullarında okuyan öğrencilere yaz döneminde alternatif oluşturduklarını belirten Yıldız, "Birçok öğrenci yaz döneminde yabancı dil eğitimine devam ediyor. Bu yaz döneminde fazla seyahat olanağı olmayacak ve pandemi nedeniyle insanlar evlerinde kalmaya devam edecek. Bu süreci öğrenme deneyimi olarak değerlendirmek öğrenciler için avantaj oluşturuyor. Temmuz ve ağustosta derslere devam edeceğiz." diye konuştu.

Proje danışmanlarından Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Polat da bu platform sayesinde daha fazla kişiye ulaşmayı istediklerini, derslerin yaz aylarının ardından da devam etmesini hedeflediklerini kaydetti. Polat, mümkün olduğunca çok kişiye ulaşıp, öğrencilere fayda sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.