’Akademi Rumeli-5 Proje’si Edirne’de başladı

Edirne Valiliği’nin himayelerinde Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Akademi Rumeli-5 Projesi ile Edirne Valiliği himayelerinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü fon desteğiyle Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Rumeli Kariyer Akademisi projesinin açılış törenleri düzenlendi.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile 12 ülkeden öğrenciler katıldılar. Tören öncesi Gagavuz Yeri’nden Akademi Rumeli’ye katılan öğrenciler, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e Kolaç (ekmek) ve yöresel kıyafet hediye ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Kosovalı sanatçı Cennet Popus, kum sanatı gösterisini sundu. Törende Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren konuşma yaptı. Eren, “Bu kurum, esasında 1960’lar dan itibaren Avrupa’ya iş göçü kapsamında göç eden işçilerimiz için kurulan bir kurumdur. Bugün artık Avrupa’da; Almanya’da 3 buçuk milyon, Fransa’da 700 bin, Avrupa’nın diğer ülkelerinde farklı rakamlarda olmak üzere toplamda 5 milyonluk sadece Türk nüfusundan, dünyada da 6 buçuk milyonluk bir Türk diasporasından bahsediyoruz. Bizim kurumumuz, onlara hizmet etmek için kuruldu” ifadelerine yer verdi.

Eren; “Türkiye bursları diye bir programımız var. Türkiye’nin, uluslararası öğrencilere açmış olduğu bir imkândır. Bu sene dünyanın 170 ülkesinden 150 bin başvuru aldı. İnternet sitemize girin ve burada Türkiye’nin verdiği burs imkânlarını inceleyin. Şu an da Türkiye’de devletimizin YTB eliyle burslandırdığı 16 bin uluslararası öğrenci var. Hatta Türkiye’deki toplam uluslararası öğrenci sayısı 150 bindir. 16 bin öğrencinin dörtte biri Balkan coğrafyasındandır” dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, konuşmasında Akademi Rumeli’nin bir kardeşlik köprüsü olduğunu söylerken; “Bu kardeşlik köprüsünün kardeşleri, kardeş ülkeleri buradadır. Bu kardeşlik köprüsünü inşaa etmiş olan ustalar, mimarlar buradadır. Bu kardeşlik köprüsüne hepiniz hoş geldiniz. Edirne, Türkiye’de 81 ilden bir tanesidir, Trakya’daki 3 ilden bir tanesidir ama hepimiz biliyoruz ki Edirne, Edirne’den ibaret değildir. Edirnelilerin sorumluluğu da Edirne’den ibaret değildir. Akademi Rumeli, Edirnelilerin sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır. Çünkü Edirne ve Edirneliler inanıyor ki Edirne, Balkanlara açılan bir kapıdır. Edirne’nin, bütün Balkan coğrafyasıyla ilgili sorumlulukları vardır ve Akademi Rumeli–5 Projesi de bu sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır” ifadelerine yer verdi.