0553 313 94 23

’Akademi Rumeli-5 Proje’si Edirne’de başladı

Edirne Valiliği’nin himayelerinde Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Akademi Rumeli-5 Projesi ile Edirne Valiliği himayelerinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü fon desteğiyle Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Rumeli Kariyer Akademisi projesinin açılış törenleri düzenlendi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
’Akademi Rumeli-5 Proje’si Edirne’de başladı

Edirne Valiliği’nin himayelerinde Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Akademi Rumeli-5 Projesi ile Edirne Valiliği himayelerinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü fon desteğiyle Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen Rumeli Kariyer Akademisi projesinin açılış törenleri düzenlendi.


Edirne Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile 12 ülkeden öğrenciler katıldılar. Tören öncesi Gagavuz Yeri’nden Akademi Rumeli’ye katılan öğrenciler, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e Kolaç (ekmek) ve yöresel kıyafet hediye ettiler.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Kosovalı sanatçı Cennet Popus, kum sanatı gösterisini sundu. Törende Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren konuşma yaptı. Eren, “Bu kurum, esasında 1960’lar dan itibaren Avrupa’ya iş göçü kapsamında göç eden işçilerimiz için kurulan bir kurumdur. Bugün artık Avrupa’da; Almanya’da 3 buçuk milyon, Fransa’da 700 bin, Avrupa’nın diğer ülkelerinde farklı rakamlarda olmak üzere toplamda 5 milyonluk sadece Türk nüfusundan, dünyada da 6 buçuk milyonluk bir Türk diasporasından bahsediyoruz. Bizim kurumumuz, onlara hizmet etmek için kuruldu” ifadelerine yer verdi.


Eren; “Türkiye bursları diye bir programımız var. Türkiye’nin, uluslararası öğrencilere açmış olduğu bir imkândır. Bu sene dünyanın 170 ülkesinden 150 bin başvuru aldı. İnternet sitemize girin ve burada Türkiye’nin verdiği burs imkânlarını inceleyin. Şu an da Türkiye’de devletimizin YTB eliyle burslandırdığı 16 bin uluslararası öğrenci var. Hatta Türkiye’deki toplam uluslararası öğrenci sayısı 150 bindir. 16 bin öğrencinin dörtte biri Balkan coğrafyasındandır” dedi.


Edirne Valisi Ekrem Canalp, konuşmasında Akademi Rumeli’nin bir kardeşlik köprüsü olduğunu söylerken; “Bu kardeşlik köprüsünün kardeşleri, kardeş ülkeleri buradadır. Bu kardeşlik köprüsünü inşaa etmiş olan ustalar, mimarlar buradadır. Bu kardeşlik köprüsüne hepiniz hoş geldiniz. Edirne, Türkiye’de 81 ilden bir tanesidir, Trakya’daki 3 ilden bir tanesidir ama hepimiz biliyoruz ki Edirne, Edirne’den ibaret değildir. Edirnelilerin sorumluluğu da Edirne’den ibaret değildir. Akademi Rumeli, Edirnelilerin sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır. Çünkü Edirne ve Edirneliler inanıyor ki Edirne, Balkanlara açılan bir kapıdır. Edirne’nin, bütün Balkan coğrafyasıyla ilgili sorumlulukları vardır ve Akademi Rumeli–5 Projesi de bu sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Didimspor transferde dolu dizgin
    1. Didimspor transferde dolu dizgin
    2. Merkel endişe uyandırıyor! Yanına o..
    3. ABD ile yaşanan gerilime ilişkin..
    4. Başkan Asya, ‘Yerel Yönetimler..
    5. Başkan Tuncel, mahalle muhtarlarıyla..
    6. ASKON Kilis İl Temsilciliğinden Rektör..
    7. Türkiye Petank 1.Lig şampiyonu Mersin..
    8. Altının kilogramı 259 bin 800 liraya..
    9. Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız..
    10. Örnek bahçelerde fındık bolluğu
    11. Trump’tan İran’a sert çıkış
    12. İsrail, Müslüman vekillere ziyaret..
    13. Kuşadası ve Bodrum kruvaziyer..
    14. AB'den İsrail'in yıkımlarına tepki
    15. Başkan Er’den ‘Doğu Akdeniz’ açıklaması
    16. Meral Akşener: 'Erdoğan o tarihte..
    17. Karateciler 3 madalya ile döndü
    18. Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine..
    19. "Güven Masası" uygulaması hayata..
    20. LGS kapsamındaki yerleştirme..
    21. Balıkesir'de 37 kaçak göçmen yakalandı
    22. Tarihi Hasankeyf ilçesinde korkutan..
    23. Tarsus’ta Stratejik Plan hazırlık..
    24. "Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi..
    25. "Yaptırımları tasvip etmemiz mümkün..
    26. Başkan Ataç mahalle meclisi üyeleriyle..
    27. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    28. Engelli çocuklar, yunus balıkların..
    29. Bartın Üniversitesi Amasra’da tanıtıldı
    30. New York borsası yükselişle açıldı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti