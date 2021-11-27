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Gündem 'AK troller' deyip, dolar dağıtmaya kalktı! CHP'li bedavacı trollerin arasından zor kurtuldu
Gündem

'AK troller' deyip, dolar dağıtmaya kalktı! CHP'li bedavacı trollerin arasından zor kurtuldu

İstanbul'da bir Youtube kanalının sokak röportajı yaptığı esnada, "AK troller" diyen bir adam, cebinden çıkarttığı dolarları dağıtmaya çalıştı. Gurbetçi olduğu öğrenilen adam, CHP'li bedavacı trollerin arasından zor kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 21:35:00 - 2021-11-27 21:51:23

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Bakırköy'de bir Youtube kanalı tarafından yapılan sokak röportajında dolar tartışması yaşandı. "Ekonomik kriz" çığırtkanı olduğu anlaşılan bir kişi, "AK troller" deyip, cebinden dolar çıkardı.

Kendisini zor kurtardı!

Doları çevresindekelere dağıtmaya başlayan adam, bir anda CHP'li bedavacı trollerin arasında kaldı.

Bir süre kalabalığa "Bir dakika" diye uyarıda bulunan adam, kendisini güçlükle kurtardı. CHP'li bedavacı trollerden birisi, adamdan aldığı parayı beğenmeyerek, "Bu 1 dolar ya." dedi.

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