'AK troller' deyip, dolar dağıtmaya kalktı! CHP'li bedavacı trollerin arasından zor kurtuldu

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İstanbul Bakırköy'de bir Youtube kanalı tarafından yapılan sokak röportajında dolar tartışması yaşandı. "Ekonomik kriz" çığırtkanı olduğu anlaşılan bir kişi, "AK troller" deyip, cebinden dolar çıkardı.

Kendisini zor kurtardı!

Doları çevresindekelere dağıtmaya başlayan adam, bir anda CHP'li bedavacı trollerin arasında kaldı.

Bir süre kalabalığa "Bir dakika" diye uyarıda bulunan adam, kendisini güçlükle kurtardı. CHP'li bedavacı trollerden birisi, adamdan aldığı parayı beğenmeyerek, "Bu 1 dolar ya." dedi.