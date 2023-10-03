AK Pati kongre hazırlığı! 10 parti davet edildi

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi'nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Danıştay'da düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı programının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongre çalışmalarına ilişkin kurmaylarından bilgi aldı.

Ankara Arena'da yapılacak AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nin sloganları, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlendi.

10 parti davet edildi

Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK'nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi. Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.