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AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

Gölpazarı'nda seçimi kaybeden Vedat Kazıcı, il teşkilatı ve Mv. Yaşar Tüzün'ün destekleriyle Bilecik Belediyesi'nde göreve başlatılmıştı. Belediye Başkanı Semih Şahin ile anlaşamayarak belediyeden ayrılan Vedat Kazıcı şimdi ise CHP'li Bozüyük Belediyesi'nde işe başladı. Ayrıca, Belediye Başkanı Semih Şahin'in Mv. Yaşar Tüzün ve il teşkilatıyla arasının iyice açıldığı iddiaları kamuoyunda yaygın görüş.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:00:00 -
AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'den Gölpazarı'nda iki dönem belediye başkanlığı yapan, 31 Mart Yerel Seçimlerini kaybederek Bilecik Belediyesi'ne gelen Vedat Kazıcı, Başkan Semih Şahin ile yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Bozüyük Belediyesi'ne gitti.

İddialara göre; Vedat Kazıcı, 31 Mart seçimlerinin ardından Milletvekili Yaşar Tüzün ve parti yönetimi tarafından kendisine destek olmak amacıyla Bilecik Belediyesi'nde göreve getirildi. Bir süre danışman olarak çalışan Vedat Kazıcı daha sonra özel kalem müdürlüğü ile teftiş kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ancak; Vedat Kazıcı'nın belediyedeki varlığının Semih Şahin'i rahatsız ettiği ve üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğu öne sürüldü.

Şahin ve Kazıcı'nın barışmayan yıldızları sonrası anlaşmazlığın ayyuka çıktığı ve Başkan Şahin tarafından Kazıcı'ya haber verilmeden odasının boşaltıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı.İlk kez Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mücahid Erdal'ın hafta başında yayımlanan köşe yazısında kamuoyuna duyurduğu bu olayın ardından, Vedat Kazıcı Bozüyük Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Gelinen süreçte, Belediye Başkanı Semih Şahin'in partisi ve Mv. Yaşar Tüzün ile aralarında iplerin iyice gerildiği iddia edilirken, AK Parti iktidarını yandaşlıkla suçlayan CHP'nin eski belediye başkanına sahip çıkma çalışmaları depreme neden oldu.

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