AK Parti'yi eleştirdiğinde yere göğe sığdıramıyorlardı... Kemalistlerden Mehmet Ali Erbil'e linç girişimi
AK Parti hükümetini eleştirdiği dönemde Kemalistler tarafından yere göğe sığdırılamayan Mehmet Ali Erbil, "HelpTurkey" isimli sözde yardım kampanyasına tepki gösterip "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" deyince hedef tahtasına konuldu. Kemalistlerin ayarlarını fena halde bozan Erbil, sosyal medyada linç girişimine maruz kaldı.
yeniakit.com.tr
Şovmen Mehmet Ali Erbil, Türkiye'yi aciz göstermek amaıyla başlatılan "HelpTurkey" isimli sözde yardım kampanyasına tepki gösterdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Erbil, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" dedi.
Erbil'in sözleri Kemalistlere fena battı
Türkiye'nin kimseye ihtiyacı olmadığını belirten Erbil'in bu sözleri ülkemizi çaresiz göstermek için elinden geleni yapan Kemalistlere fena halde battı.
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in hükümeti eleştirdiği bir videosunu sosyal medya üzerinden dolaşıma sokup AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kara propaganda yapan Kemalistler, Erbil'in yangınlarla ilgili dik bir duruş sergilemesi üzerine ağız değiştirdi.
Erbil'i "yalakalıkla" ve "iktidar yandaşı" olmakla suçlayıp hakaretvari sözler sarfeden Kemalistler gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koydu.
İşte işlerine gelmeyince çark eden Kemalistlerin ikiyüzlülük kokan o paylaşımları: