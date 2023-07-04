AK Parti'ye yakın isim bombayı patlattı! Bu ihtimal çok yüksek görünüyor

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "Muhalefet partilerinin Mayıs 2023 gibi bir araya gelmemesi durumunda kolaylıkla Erdoğan'ın bahsettiği 1994 gibi bir milat oluşabilir." diye yazdı.

Duran, yazısında mayıs 2023 seçimleriyle mart 2024 yerel seçim arasında bağlantı kurarak, "CHP'de Kılıçdaroğlu'nu baskılayan lider değişimi tartışması, Akşener'in CHP'den 15 vekil isteme pişmanlığı, HDP'nin her ilde aday çıkarma açıklaması, Babacan'ın helal 15 vekil söylemi ve Karamollaoğlu'nun CHP listesinden seçime giren partilerin CHP'ye yüzde 7-8 oy getirdiği iddiası gibi hususlar muhalefetin Mart 2024'te bir araya gelemeyeceğini göstermiyor. HDP ve İyi Parti'nin daha iyi pazarlık peşinde olması kuvvetle muhtemel. Bu sebeple 'Muhalefetin dağınıklığına bakarak AK Parti rehavete düşmemeli' argümanı isabetli." ifadelerini kullandı.

"AK Parti, cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerindeki başarısının havası ile yerel seçimleri karşılamaya hazırlanıyor. Pozitif bir ivmelenme içerisinde mayıs ve mart arasında süreklilik kuruyor." diyen Duran, "Muhalefetin bir araya gelmeleri durumunda bile Cumhur İttifakı'nın muhalefetin elindeki belediyeleri kazanma imkânı yüksek görünüyor. Mayıs ile martın birbirine bağlanması iktidarın lehine, muhalefetin aleyhine. Muhalefet ortak aday tartışmasında yaptığı hatayı bu defa 'muhasebe- değişim-kurultay-yerel seçimler' anaforunda tekrar ediyor." görüşünü aktardı.



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