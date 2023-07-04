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Medya

AK Parti'ye yakın isim bombayı patlattı! Bu ihtimal çok yüksek görünüyor

Yeniakit Publisher
2023-07-04 11:56:00 -
AK Parti'ye yakın isim bombayı patlattı! Bu ihtimal çok yüksek görünüyor

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "Muhalefet partilerinin Mayıs 2023 gibi bir araya gelmemesi durumunda kolaylıkla Erdoğan'ın bahsettiği 1994 gibi bir milat oluşabilir." diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "Muhalefet partilerinin Mayıs 2023 gibi bir araya gelmemesi durumunda kolaylıkla Erdoğan'ın bahsettiği 1994 gibi bir milat oluşabilir." diye yazdı.

Duran, yazısında mayıs 2023 seçimleriyle mart 2024 yerel seçim arasında bağlantı kurarak, "CHP'de Kılıçdaroğlu'nu baskılayan lider değişimi tartışması, Akşener'in CHP'den 15 vekil isteme pişmanlığı, HDP'nin her ilde aday çıkarma açıklaması, Babacan'ın helal 15 vekil söylemi ve Karamollaoğlu'nun CHP listesinden seçime giren partilerin CHP'ye yüzde 7-8 oy getirdiği iddiası gibi hususlar muhalefetin Mart 2024'te bir araya gelemeyeceğini göstermiyor. HDP ve İyi Parti'nin daha iyi pazarlık peşinde olması kuvvetle muhtemel. Bu sebeple 'Muhalefetin dağınıklığına bakarak AK Parti rehavete düşmemeli' argümanı isabetli." ifadelerini kullandı. 

"AK Parti, cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerindeki başarısının havası ile yerel seçimleri karşılamaya hazırlanıyor. Pozitif bir ivmelenme içerisinde mayıs ve mart arasında süreklilik kuruyor." diyen Duran, "Muhalefetin bir araya gelmeleri durumunda bile Cumhur İttifakı'nın muhalefetin elindeki belediyeleri kazanma imkânı yüksek görünüyor. Mayıs ile martın birbirine bağlanması iktidarın lehine, muhalefetin aleyhine. Muhalefet ortak aday tartışmasında yaptığı hatayı bu defa 'muhasebe- değişim-kurultay-yerel seçimler' anaforunda tekrar ediyor." görüşünü aktardı.

 
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Yorumlar

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yahu hepiniz serhoşmusunuz nesiniz ikinci seçimde ekrem 800 yüz bin oy fark attı iyide ilk seçimde fark 15 bin idi neden bunu araştırmıyorsunuz... zira ilk seçimde istanbul dışından gelenler hısım ve akrabalarının muhtar adayı olması hasebiyle memleketlerine gittiler oy kullanmadılar yine aynısı olacak bu sefer icraatsız ekrem tepetakla gidecek ve siyasi hayatı büyük lokma yediği için kılıçtaroğlu ekibi tarafından bitirilecek seçim zamanı her tarafta çöpler geç toplanacak görürsünüz. bazılarınız sarıgülü aday yapacak diyor bu ekremi güçlendirir kemal yanlış topa vurmaz çünki ekremi kendisinin değil halkın bitirmesini isteyecektir zaten adam istanbula bir çivi çakmadı... ak parti 30 sene daha istanbulu yönetecek adayını bu sefer iyi bulsun reis gibi
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