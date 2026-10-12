AK Parti’ye katılan Yakup Odabaşı: Gölbaşı ve Ankara için daha çok çalışacağız



AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu’nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin katıldığı toplantının odağında, partiye yeni katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve yeni meclis üyeleri yer aldı.

ODABAŞI: "AK PARTİ AİLESİNİN BİR ÜYESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Toplantıda salona hitap eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, konuşmasına teşkilat mensuplarını selamlayarak başladı. AK Parti çatısı altında bulunmaktan onur duyduğunu belirten Odabaşı, şu ifadeleri kullandı:



"Partimizin 25. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden AK Partimizin rozetini takmak suretiyle AK Parti ailesinin bir mensubu, sizlerin içinde bir üye olarak bulunmaktan ve sizlerle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade ediyorum. Öncelikle İl Danışma Meclisi toplantımızın Ankara’mıza, Türkiye’mize ve yol arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum."



"Gençlik yıllarımızdan bu yana var olan vatan ve millet sevgisiyle, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatana hizmet etmek, bu milletin hizmetkarı olmak en büyük dileğimizdir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yükselen Türkiye Yüzyılı misyonuna katkıda bulunmak ve bu yolda sizlerle birlikte mücadele etmek bizler için büyük bir onurdur."

"İKTİDAR PARTİSİNİN BAŞKANI OLUNCA BEKLENTİLER DE ARTTI"

AK Parti saflarına geçişiyle birlikte ilçeye yönelik sorumluluklarının ve hemşehrilerinin beklentilerinin daha da arttığını vurgulayan Odabaşı, Gölbaşı için hedeflerini şöyle aktardı:

"Siyasete girerek Rabbimin bize sunduğu bu imtihanda doğup büyüdüğümüz Gölbaşı’mıza, Ankara’mıza hizmet etme fırsatı bulduk. Şimdi iktidar partisinin belediye başkanı olunca istekler, talepler ve beklentiler daha da arttı."

"İnşallah milletvekillerimizin desteğiyle, hemşerim ve kardeşim olan İl Başkanımızın liderliğinde, ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve partimizin cefakar mensuplarıyla omuz omuza vereceğiz. Gölbaşı’mızın layık olduğu projeleri tek tek gerçekleştirmek en büyük hedefimizdir. Bunu başaracağımızdan hiçbir kuşkum yok. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve başarımızı daim etsin."

HAKAN HAN ÖZCAN: "GÖLBAŞI VE ANKARA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da konuşmasında aileye yeni katılan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine özel olarak parantez açtı:

"AK Parti ailemize katılan ve gücümüze güç katan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize bir kez daha 'Hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. Eser ve hizmet mücadelemize verdikleri destek için kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Başkanlarımızla omuz omuza çalışacak, ilçelerimizin ihtiyaçlarını birlikte takip edeceğiz. Bizim soframız millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Birlikte yapacak çok işimiz var; çünkü Ankara'mızın ve Gölbaşı'mızın kaybedecek bir anı dahi yok."

İl Danışma Meclisi Toplantısı, konuşmaların ardından çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

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