  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya AK Parti'ye iğrenç benzetme! Tam bir rezillik
Medya

AK Parti'ye iğrenç benzetme! Tam bir rezillik

Yeniakit Publisher
2023-04-05 10:45:00 -
AK Parti'ye iğrenç benzetme! Tam bir rezillik

Solak Birgün gazetesinin hakikatleri eğip büken yazarı Kaan Sezyum, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Solak Birgün gazetesinin hakikatleri eğip büken yazarı Kaan Sezyum, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. 

AK Parti ile ilgili hadsiz benzetmelerde bulunan Sezyum, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ülkede kötülük artık bir yaşam biçimi haline gelmiş. Kötüler hayatlarını en güzel şekilde, her dertten azade yaşarken, kötülük yapmadan duramıyorlar. Son 20 yılda ailesinin evine çöküp satılacak her şeyi ona buna satan, odaları kim olduğu belirsiz insanlara kiralayan bir mirasyedi gibi takılan bir iktidar var karşımızda. Bileziklerimiz, arazilerimiz, topraklarımız satıldı gitti. Bir de akşamları eve gelip “Para ver bana” diye İBAN bırakıyor, ailesini dövüyor, hakaret ediyor, küfrediyor…

Elde avuçta ailemize ait ne varsa satıp çarçur eden, bu paralarla başka başka işlere giren, ne idüğü belirsiz arkadaşlarıyla tuhaf şekiller peşinden koşan bu mirasyedilerden kurtulmak istiyor muyuz? Yoksa hayatımızın kalan günlerini millet elektrikli arabalarında yağ gibi kayarken taneyle meyve sebze alarak mı geçirmek istiyoruz?"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

42
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bekir

bütün türkiye nin bir şantiye olduğunu,son 21 yılda önceki 79 yıldakilerin üzerine 3 türkiye ilave edildiğini dünya görüyor ama bizimkiler göremiyor nedense.marmaray diye bir şey yok diyenler de var.biliyon mu. hakikaten de yok zaten onlar resim resim. togg da yok yüzlerce fabrika,osb, düzinelerce liman üniversite havaalanı, 1600 küsur yeni hastane, yediyüze yakın baraj santral, yüzbinlerce öğretmen,yüzbinlerce sağlıkçı ataması da yok zaten. imzan batsın senin.zeki insan nankör hain olmaz..

mecit

güzelleri de var. o pis imansızlıkları yüzünden Rabbim kahreylesin hepsini.
TÜM YORUMLARA GİT ( 42 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23