AK Parti'ye iğrenç benzetme! Tam bir rezillik

Solak Birgün gazetesinin hakikatleri eğip büken yazarı Kaan Sezyum, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

AK Parti ile ilgili hadsiz benzetmelerde bulunan Sezyum, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ülkede kötülük artık bir yaşam biçimi haline gelmiş. Kötüler hayatlarını en güzel şekilde, her dertten azade yaşarken, kötülük yapmadan duramıyorlar. Son 20 yılda ailesinin evine çöküp satılacak her şeyi ona buna satan, odaları kim olduğu belirsiz insanlara kiralayan bir mirasyedi gibi takılan bir iktidar var karşımızda. Bileziklerimiz, arazilerimiz, topraklarımız satıldı gitti. Bir de akşamları eve gelip “Para ver bana” diye İBAN bırakıyor, ailesini dövüyor, hakaret ediyor, küfrediyor…

Elde avuçta ailemize ait ne varsa satıp çarçur eden, bu paralarla başka başka işlere giren, ne idüğü belirsiz arkadaşlarıyla tuhaf şekiller peşinden koşan bu mirasyedilerden kurtulmak istiyor muyuz? Yoksa hayatımızın kalan günlerini millet elektrikli arabalarında yağ gibi kayarken taneyle meyve sebze alarak mı geçirmek istiyoruz?"

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