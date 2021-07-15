AK Parti'ye 'Hülya Avşar' operasyonu başlattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kurulduğun günden bu yana girdiği tüm seçimlerde halkın teveccühü ile zaferle çıktı.

Türkiye'ye değer katmak yerine yapılan hizmetlerin önünde 'takoz' görevi üstlenen muhalifler ise; çareyi yalan ve iftiralarla kurulu algı operasyonlarında arıyor.

AK Parti'ye 'Hülya Avşar' operasyonu!

Son olarak rezil filmleriyle bilinen Kemalist Hülya Avşar üzerinden AK Parti'ye itibarsızlaştırma operasyonu başlattılar.

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs pandemisinin ülkemizde yayılmaya başladığı dönemlerde siyah maske takan Avşar, yıllarca peçe takan tesettürlü kadınların aleyhine tavır takındığını ve kızının da "öcü" dediğini itiraf etmişti.

Vatandaşların tepkisini çeken rezil sözlerin sahibi Hülya Avşar'ı AK Parti'nin Ayvalık Belediye Başkanlığı için aday gösterme niyetinde olduğu iddiasını ortaya attılar.

Böylece tesettüre karşı düşmanlığıyla bilinen Kemalist Avşar'ın adının böyle bir iddiayla ortaya atılması AK Parti'nin tabanındaki İslami hassasiyeti bulunan muhafazakar seçmeni partiye karşı kışkırtma girişimi olarak nitelendirildi.