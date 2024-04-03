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Gündem AK Parti’ye ‘evet’ oyları yakılmış halde bulundu: Seçime ‘DEM/PKK’ gölgesi düştü
Gündem

AK Parti’ye ‘evet’ oyları yakılmış halde bulundu: Seçime ‘DEM/PKK’ gölgesi düştü

Yeniakit Publisher
2024-04-03 14:34:00 -
AK Parti’ye ‘evet’ oyları yakılmış halde bulundu: Seçime ‘DEM/PKK’ gölgesi düştü

Yapılan incelemede yakılan oy pusulalarında AK Parti’ye ’evet’ mührü basıldığı belirlendi.

 

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti’ye ’evet’ mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu.
Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti’li Halfeti Belediyesini resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti kazandı. Seçim günü yakılan oy pusulaları bulundu. Alevleri söndüren vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede yakılan oy pusulalarında AK Parti’ye ’evet’ mührü basıldığı belirlendi.

Terör örgütü elebaşı lehine sloganlar
Öte yandan Halfeti merkezde toplanan kalabalık, DEM Parti’nin seçimi kazanmasını kutladı. Kutlamalarda terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldığı gözlendi.
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