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Gündem AK Parti'nin zaferi göğüslediği Şırnak'ta DEM'lilerden taşkınlık! İl başkanı dahil gözaltılar var
Gündem

AK Parti'nin zaferi göğüslediği Şırnak'ta DEM'lilerden taşkınlık! İl başkanı dahil gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-03-31 23:17:00 - 2024-04-01 00:15:04

Sandıktan AK Partili Mehmet Yarka'nın birinci çıktığı Şırnak'ta DEM Partililer taşkınlık çıkarttı.

Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında terör sevici DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın kazanmasının ardından terör sevici DEM Partililer parti binası önünde toplanarak, havai fişek gösterisi yaptı. Terör sevici DEM Partililer, AK Parti konvoyunda bulunanlar ile de tartıştı.

İki grup arasında gerginlik yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Polise taş atan gruba polis gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Aralarında terör sevici DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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