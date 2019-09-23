AK Parti’nin tek kadın eski il başkanı istifa etti Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen AK Parti Çanakkale eski İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti’den istifa etti.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr- Karadağ,”Seçilmiş tek kadın İl başkanlığı sıfatı ile İl başkanlığı sürecimde ve özellikle alnımın akıyla her kademesinde onurlu bir şekilde görev yaptığım AK Parti’den partinin temelini oluşturan kuruluş ilke ve esaslarından uzaklaşması nedeniyle bugün itibariyle istifa ediyorum” dedi. Hangi eski il başkanları istifa etmişti YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, Davutoğlu’nun istifasının ardından Aydın Altaç (Diyarbakır eski il başkanı), Seyfettin Bilen-Abdurrahman Dimez (Adıyaman eski il başkanı), Namık Ergün (Muş eski il başkanı), Ahmed Akçay (Tekirdağ eski il başkanı), Diyaettin Uçar (Batman eski il başkanı), Selim Temurci( İstanbul eski İl başkanı), Nedim Yamalı ( Ankara eski İl Başkanı), Kemal Atmaca (Ağrı eski il başkanı), Musa Arat( Konya eski İl başkanı) ile Rumi Bekiroğlu(Çorum eski İl başkanı) istifa etmişti.

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