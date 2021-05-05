AK Parti'nin paylaştığı 'Yalanın üretim merkezi' videosu küfürbaz Barbaros Şansal'ı kudurttu

AK Parti, sosyal medya hesabından saat 14.00’da bomba bir paylaşımda bulundu. Yalan silsilesine dönen CHP’nin yalanlarını konu alan video büyük ilgi çekti.

Küfürbaz Barbaros kudurdu

Özellikle CHP’nin son dönemde piyasaya sürdüğü yalanlara atıfta bulunan video, yurt dışına kaçan küfürbaz Barbaros Şansal’ı kudurttu. Geçmiş dönemde bu vatana ve bu vatanda yaşayan millete küfür ve hakaret etmesiyle hatırlanan terzi yamağı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından videoya yorum yaparak, videoyu hazırlayanlara da hakaret etti. Kendii zeka seviyesini ölçmekten aciz olan Şansal, “Bunu haZırlayanın IQ ( zeka ) seviyesini merak bile etmedim” dedi. AK Parti tarafından videonun bu milete küfür eden zihniyeti rahatsız etmesi şaşırtmadı.