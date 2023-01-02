AK Parti'nin oylarının arttığını gören Ataklı seçmene hakaret etti!

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Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Can Ataklı, anket sonuçlarını aktardı.

AK Parti oylarının anket sonuçlarında arttığını gören Ataklı, ne yapacağını şaşırıp sağa sola saldırdı.

Ataklı AK Parti Seçmenine hakaretler savurdu.

Anket sonuçlarını hazmedemeyen Ataklı, şişirme anket yalanını öne sürerek şöyle konuştu:

Bunlar dandik anket şirketleri. Gerçek anket şirketlerine bakın siz. Tayyip Erdoğan bunlara inanmaz ama destekler. Niye? Çünkü algı yaratıyor. Özellikle daha az eğitimli daha yoksul daha ne olup bittiğini bilmeyen kesimlerde çok ciddi algı yaratıyor bu ya. "Tayyip Erdoğan yine kazanıyormuş. Oraya verelim" diyorlar...