AK Parti'nin Milletvekili aday istatistiği!
AK Parti tarafından YSK'ya sunulan milletvekili aday listesinde dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.
AK Parti tarafından YSK listesinde 27. dönemden görevli, 104 kişi yer aldı.
Beş engelli vatandaş aday olarak gösterilirken, en genç aday ise İzmir 1. bölge adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin oldu.
AK Parti'nin listeye yansıyan en yaşlı adayı da 73 yaşındaki Şamil Ayrım. Ayrım, İstanbul 3. bölgeden aday gösterildi.
Listede 487 erkek, 113 de kadın aday başvurusu bulundu.
18-20 yaş arası 2 kişinin olduğu listede, 20-30 yaş aday sayısı 23, 30-40 yaş aday sayısı 93, 40-50 yaş aday sayısı 210, 50-60 yaş aday sayısı 214, 60–65 yaş aday sayısı 38, 65 yaş üstü aday sayısı 20 kişi oldu.
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